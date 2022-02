Pour échapper aux coups, une Sarthoise saute du premier étage, son compagnon condamné à 26 mois de prison

Un homme de 33 ans condamné à deux ans et deux mois de prison ferme pour violences conjugales. Décision ce vendredi 11 février du tribunal du Mans. Cet habitant d'Yvré-l’Evêque a été reconnu coupable après des faits qui ont eu lieu le lundi 7 févier dans la soirée. Sa compagne qui voulait lui échapper a sauté par la fenêtre du premier étage de leur logement (soit 1,5m de haut). Ses deux chevilles sont cassées. Le prévenu avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2020.

"Un fléau de notre société"

« Ce dossier concentre tous les clichés des violences conjugales, véritable fléau de notre société », a souligné le Procureur de la République au cours du procès. Avant de détailler : « une femme qui n’est pas libre de faire ce qu’elle veut et un homme qui est dans la négation ». Le magistrat a rappelé que ce n’était pas la première fois : les claques, les empoignades à la gorge, était régulières, a-t-il indiqué.

Parmi les circonstances décrites à l’audience, une a tout particulièrement retenu l’attention du président du tribunal et du Procureur : la présence, ce soir-là, des trois enfants du couple âgés de deux à six ans et d’une de leur nièce, adolescente. « Marqués à vie », a dit l’un. Et qui « risquent de se comporter, plus tard, de la même manière », a ajouté l’autre.

Le procès d'un récidiviste

A la barre, l’homme s’est excusé d’une voix forte et grave. Il a parfois minimisé les faits. Il a également répété à plusieurs reprises qu’il était désolé, qu’il regrettait avant d’éclater en sanglots. Le président lui a fait remarquer que si sa compagne, en s'enfuyant, était tombée sur la tête, elle serait probablement morte.

Après l’énoncé du jugement, le prévenu est immédiatement retourné en prison (où il était en détention provisoire). Sa peine de 26 mois de prison est assortie d'un sursis de 18 mois, c'est à dire d'une période pendant laquelle s’il recommence après sa sortie de prison, il retourne en détention.