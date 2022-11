Pour échapper aux policiers bayonnais, il se cache sous une voiture.

Course-poursuite ce mercredi 2 novembre 2022 dans les rues de Bayonne, entre un jeune homme de 23 ans et une brigade de fonctionnaires de la police nationale. Les faits se sont déroulés peu après 16 h. Au volant de sa voiture, le jeune homme refuse un contrôle de police et prend la fuite à vive allure. Le véhicule va s'encastrer un peu plus loin dans le bas coté sans faire de victime.

Un individu en récidive

Le fuyard est ensuite arrêté alors qu'il tente de se cacher sous une autre voiture en stationnement quelques centaines de mètres plus loin. C'est sans grande difficulté qu'il a été interpellé en s'extirpant de sa cache improvisée. Il a été placé en garde à vue. L'individu, déjà connu pour refus d'obtempérer, roulait sans permis et sans assurance !