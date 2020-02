Pour éviter la catastrophe, "si le froid doit revenir, c'est maintenant" explique les viticulteurs de Savoie

"Si le froid doit revenir, c'est maintenant" lance Pierre Viallet. Le viticulteur à Apremont en Savoie et vice-président du syndicat des vins de Savoie espère même sa venue. Des températures basses permettraient de ralentir la pousse de la vigne et donc des bourgeons, ce qui les préserveraient du gel du printemps.

"Là, la vigne est vraiment au stade de repos végétatif. [...] Mais tel que je l'observe, on est à 15 jours du débourrement." - Pierre Viallet, vice-président du syndicat des vins de Savoie.

Pour le viticulteur d'Apremont, c'est maintenant ou jamais. "On est pile-poil si le froid doit revenir" explique Pierre Viallet en regardant sa vigne. "Le bois est complètement sec, ça veut dire que la sève n'est pas montée et si je gratte on voit le vert", ce qui veut dire que la plante est toujours en hivernage. "Demain si il fait moins cinq ou moins dix, on aura aucun problème" ajoute le vigneron. Ce sera même "bénéfique" d'après lui.

Un froid bénéfique

"On est à une quinzaine de jours du débourrement" des bourgeons insiste le vice-président du syndicat des vins de Savoie. Ce qui signifie que si les températures actuelles se poursuivent, d'ici deux semaines les bourgeons vont gonfler et la végétation de la vigne pousser. Ils seront donc vulnérables au gel du printemps qui a notamment détruit 100% de la production en mars 2017 rappelle Pierre Viallet.

"Ce sera extrêmement bénéfique parce que ça va prolonger la phase d'hivernage et retarder la pousse" - Pierre Viallet, vice-président du syndicat des vins de Savoie.

Un bon coup de froid, ne causerait donc aucun dommage et "prolongerait la phase d'hivernage, ça va bloquer la végétation et nous porter au niveau de la saison plus loin et moins sujet aux éventuels gels de printemps qu'on va retrouver fin mars début avril".