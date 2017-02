Pour faire du chiffre, le conseiller bancaire d'Audincourt signait à la place des clients

Pendant près de six mois, entre 2010 et 2011, un conseiller clientèle d'une banque audincourtoise a signé à la place des clients, pour accélérer les dossiers de crédit et remplir les objectifs. Il a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour "faux en écriture".

Un ex-conseiller bancaire de la Caisse d'Epargne d'Audincourt a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis et 8000 € d’amende, par le tribunal correctionnel de Montbéliard. Pendant près de six mois, il a signé à la place de ses clients pour rentrer dans ses objectifs. Des "faux en écriture" qui remontent aux années 2010 et 2011. Le conseiller indélicat aurait ainsi fraudé plus d'une vingtaine de dossiers de crédit.

Au tribunal, la question est martelée par la partie civile et la présidente. "Pourquoi avoir falsifié les signatures des clients, pour des questionnaires d'assurance que ces derniers auraient signés sans sourciller, puisqu'ils les ont régularisés par la suite ?"

C'était un homme seul. La politique du chiffre à tout prix prônée par certains établissements bancaires pousse nécessairement à la faute" - Me Verckel, l'avocate du prévenu

Penaud, l’ex-conseiller bancaire de la Caisse d'Epargne d'Audincourt explique à la barre qu’il a perdu pied, en raison de difficultés personnelles à l’époque et en l’absence de relais hiérarchique, il voulait à tout prix remplir les objectifs fixés par la banque. Le Belfortain de 34 ans reconnait les faits, regrette et présente ses excuses aux clients et à la banque.

Son avocate, Blandine Verckel, renchérit. "C'était un homme seul". "La politique du chiffre à tout prix prônée par certains établissements bancaires pousse nécessairement à la faute."

Il y a des « faux utiles », rétorque l'avocat de la Caisse d'Epargne, le bâtonnier Alexandre Bergelin. "Ces faux là sont totalement inutiles, car ils répondent à un comportement totalement irrationnel". Et ils conduisent "à un véritable accident industriel" contraignant la banque à une fastidieuse investigation pour démêler le vrai du faux. La Caisse d'Epargne, partie civile, n'est pas poursuivie dans cette affaire.

Pas d'enrichissement personnel

Il n’y a ni enrichissement personnel, ni préjudice direct, mis à part pour un couple qui s'est retrouvé caution d'un prêt bancaire alors qu'il n'avait rien signé. Une affaire qui a précipité la dame vers le chômage et fait voler son couple en éclat. "Si les emprunteurs avaient été défaillants, le couple aurait plongé" affirme leur avocate, Christelle Bonnot.

Pour le procureur, Swen Morelle, la faute est inacceptable. "Vous avez bafoué les règles élémentaires d’honnêteté que vos clients étaient en droit d'attendre de votre part". Tout cela pour accélérer une promotion qui est arrivée juste après les faits.

Les réquisitions du parquetier seront suivies par le tribunal correctionnel de Montbéliard. 6 mois de prison avec sursis et 8000 € d’amende ainsi que l'inscription au casier judiciaire que la défense souhaitait éviter.