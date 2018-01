Ils cambriolaient de riches villas de Béziers et ses environs, huit membres d'une même famille sous les verrous

Par Marie Ciavatti et Guillaume Roulland, France Bleu Hérault

Vingt-trois cambriolages commis à Béziers (Hérault) et ses environs viennent d'être élucidés par les gendarmes et les policiers de Béziers. À la tête de ce réseau de cambrioleurs, un ex-Yougoslave de 52 ans, cerveau et patriarche, qui envoyait ses fils et neveux cambrioler de riches villas.