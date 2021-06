Pour joindre les pompiers en Isère : 04 76 26 89 01 si le 18 ne marche pas

Panne de standard chez les pompiers et dans les services d'urgence de plusieurs départements. Dans un communiqué à 19h , le SDIS de l'Isère demande d'appeler le 04 76 26 89 01 si le 18 et le 112 ne répondent plus. Les numéros d’appels d’urgence 18 et 112 subissent actuellement des dysfonctionnements aléatoires pour des raisons inconnues. Le problème de téléphonie concernant également le 15, le Samu de l'Isère est joignable au 04 76 76 89 11