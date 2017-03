Pour la famille de Brigitte Troadec le trésor de lingots d'or est pure imagination

La mère et les deux sœurs de Brigitte Troadec ont pris une avocate. Celle-ci affirme que le trésor de lingots d'or est une pure invention, qu'il s'agissait d'une obsession d'Hubert Caouissin, meurtrier présumé, et que le dénouement malheureux n'a pas étonné ses clientes.

Quatre jours après l'interpellation du meurtrier présumé des quatre membres de la famille Troadec, la mère et les deux sœurs de Brigitte Troadec ont pris un avocat. Elles sont représentées par Cécile de Oliveira.

L'avocate affirme que le trésor de lingots d'or est une pure invention, qu'il s'agissait d'une obsession d'Hubert Caouissin, et que le mari de Brigitte, Pascal, avait porté plainte à la gendarmerie pour harcèlement.

Il avait une espèce d'obsession étonnante qui le rendait agressif sans aucune raison valable ou réelle à l'égard de Pascal Troadec et de Brigitte. On a la conviction que Pascal et Brigitte étaient accusés à tort. Pascal Troadec avait fait une démarche auprès de la gendarmerie pour se plaindre d'avoir été accusé mensongèrement et de manière répétée par l'assassin sur cette historie de lingots d'or qui sort de l'imaginaire d'Hubert Caouissin