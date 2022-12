Pour la finale du Mondial, le préfet de Meurthe-et-Moselle interdit les feux d'artifices

Feux d'artifices interdits pour la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l'Argentine ce dimanche 18 décembre. La préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce l'interdiction de ventes et de transports de nombreux feux d'artifices et engins pyrotechniques du samedi 17 décembre à 8 heures au lundi 19 décembre à 8 heures.

Par ailleurs, les feux d'artifices seront interdits dans l'espace public, sur et aux abords des lieux de rassemblement dans tout le département sur cette même période. La préfecture annonce, sans en préciser les modalités, la mise en place d'une dispositif de sécurité renforcé pour éviter tout débordement et préserver la sécurité de tous.

La soirée du mercredi 14 décembre a été marquée par de nombreux feux d'artifices tirés depuis la place Stanislas pour fêter la victoire de l'équipe de France face au Maroc .