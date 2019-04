La mère d'Adrien Fiorello témoigne : "le lien avec Nordahl Lelandais ouvre une porte mais fait très peur"

La piste de Nordahl Lelandais est sérieusement envisagée par les enquêteurs au sujet d'Adrien Firorello, disparu en octobre 2010. Son téléphone a été localisé pour la dernière fois à Chambéry. Le Ligérien a eu 31 ans le 13 mars dernier.

Selon le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, son dossier ferait même partie des six jugés prioritaires par les enquêteurs qui travaillent sur Nordhal Lelandais, mis en examen pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer.

L'enquête dure depuis neuf ans. Bien évidemment, ça ouvre une porte et en même temps ça fait très peur. [...] On a besoin de savoir. Mais on va peut-être apprendre des choses qui sont graves. [...] Ça nous donne de l'espoir mais ça nous confirme que ce que nous pensons jusqu'à présent. Je ne crois pas que je vais revoir mon fils vivant.