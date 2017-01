Pour la police, l'ambulancier controlé ne roulait pas dans une situation d'urgence vitale

La police de Poitiers réagit après la plainte d'un ambulancier : ce dernier déplore le fait d'avoir été "injustement et rudement contrôlé" alors qu'il transportait une patiente à l'hôpital, mais pour le chef de la police dans la Vienne, il n'y avait pas d'urgence vitale. Il était donc en infraction.

Les suites de cette affaire de plainte déposée par un ambulancier contre la police de Poitiers, avec une version policière qui vient contredire celle du plaignant.

L'ambulancier ne comprend pas ce contrôle

Les faits remontent à mercredi dernier, le 28 décembre 2016. Un ambulancier se fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Il a beau expliquer au fonctionnaire qu'il transporte une femme en détresse respiratoire à l'arrière, et qu'il effectue un transport "d'urgence", l'agent maintient le contrôle. Et pour convaincre le conducteur d'obtempérer, en vient à sortir son arme.

L'ambulancier, choqué, décide alors de porter plainte.

Mais sa version est quelque peu mise à mal par celle des policiers. Vu la polémique générée autour de cette affaire, le Directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne publie un communiqué dans lequel il rappelle les faits :

L'ambulance zigzague entre les voitures et grille un feu rouge

Il est 16h45, mercredi dernier, quand les policiers de Poitiers arrêtent une ambulance Avenue du 11 novembre. Cette dernière roule à 97 km/h sur une portion de route limitée à 70. Certes, ses gyrophares sont allumés, on peut entendre le 3 tons au loin, mais l'ambulance roule vite, et prend tous les risques pour se faufiler entre les voitures. Elle zigzague d'une file à l'autre, et ce, à un moment où la circulation est dense. c'est quand le conducteur grille un feu rouge que le policier décide d'intervenir.

Il n'y avait pas d'urgence vitale

Dans un premier temps, le chauffeur refuse de s'arrêter. C'est alors que l'agent sort son arme. L'ambulancier raconte qu'il est en transport d'urgence et qu'il est mandaté par le SAMU 86. Mais pour le fonctionnaire de police, ce n'est pas une excuse. Après avoir contrôlé ses papiers, il le laisse tout de même repartir. L'amende sera envoyée plus tard à l'entreprise.

Pour la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP), " il est avéré que le transport opéré par l'ambulance qui était missionnée par le SAMU n'avait aucun caractère d'urgence vitale"

Quant à la sortie de son arme, "le fonctionnaire se sentant menacé face à une situation de refus d'obtempérer, il lui appartenait d'apprécier cette menace", est-il précisé dans le communiqué.

Enquête administrative et judiciaire

L'ambulancier a-t-il abusé de ses fonctions ? A l'inverse le policier a-t-il fait preuve d'excès de zèle ? Une enquête administrative est ouverte en interne. Le parquet pour sa part ouvre une enquête judiciaire.