Pour la première fois dans les Landes, un homme bénéficie du téléphone grave danger

C'est le premier homme dans le département des Landes à bénéficier d'un téléphone grave danger et le parquet de Mont-de-Marsan tient à souligner que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes protections.

Les faits remontent à février 2021. Après plusieurs mois de tensions, la femme débarque au domicile de son ex-conjoint à Ychoux. Il a la garde de leur deux fillettes d'une dizaine d'années. Très en colère, elle est accompagnée d'une de ses filles, presque majeure, issue d'une précédente relation et d'une amie de cette fille. Toutes les trois cassent une vitre du domicile et le menace : "On aura ta peau", disent-elles. L'homme réussit à prendre la fuite. Mais quelques jours plus tard, l'ex-femme missionne, cette fois, deux de ses fils majeurs pour menacer de nouveau son ex-conjoint.

En état de choc, l'homme porte plainte. Il est examiné par un médecin qui lui prescrit plusieurs jours d'ITT. Une enquête est confiée à la gendarmerie et décision est prise de lui attribuer un téléphone grave danger.

La femme, elle, a été placée en garde à vue ce mercredi. Elle a nié les faits. Domiciliée en Gironde elle a été placée sous contrôle judiciaire et interdite de séjour dans le département des Landes. Elle sera jugée en novembre prochain.