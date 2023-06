Pour la première fois, l'Etat condamné à indemniser des victimes de la pollution de l'air

Crises d'asthme, otites et bronchiolites, ces deux fillettes nées en 2014 et 2015 en Ile-de-France en ont connu un certain nombre jusqu'à ce que leurs familles, installées alors près du périphérique parisien, choisissent de déménager dans une autre région.

Ces parents, qui avaient porté plainte contre l'Etat auprès du tribunal administratif viennent d'obtenir gain de cause : ils vont percevoir des indemnités, 2.000 euros pour les premiers, 3.000 euros pour les seconds. La justice a en effet considéré que l'Etat était fautif pour ne pas avoir réussi à contenir ces pics de pollution.

D'autres procédures à venir ?

L'avocat des plaignants, François Lafforgue, parle d'une décision exemplaire qui fera date : "elle ouvre une brèche et permet à d'autres familles dont des enfants pourraient être gravement atteints par la pollution de l'air d'envisager des procédures contre l'Etat". Le ministère de la Transition écologique peut encore faire appel.