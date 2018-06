Cérans-Foulletourte, France

C'est une grande première pour les pompiers de la Sarthe. Les soldats du feu ont fait appel à un drone, ce jeudi après-midi, lors d'un incendie à Cérans-Foulletourte. 55 hommes et une vingtaine de véhicules d'intervention ont été nécessaires pour maîtriser le feu : sur les 20 hectares de pins menacés par les flammes, cinq sont partis en fumée.

55 pompiers et un pilote de drone ont été mobilisés pendant l'incendie. - D.R.

Les pompiers ont fait appel à Guillaume, un manceau de 49 ans. Ce particulier est l'heureux propriétaire d'un drone, qu'il utilise à titre privé, pour ses loisirs. Mais il est aussi l'un des trois télé-pilotes que les pompiers peuvent appeler lors d'une urgence.

Des pilotes de drone bénévoles

Ce jeudi après-midi, il sortait tout juste du travail lorsque son téléphone a vibré. Le temps de sauter dans sa voiture, le drone dans le coffre. "On voit un petit peu les flammes, bien sûr et comme ils étaient en train d'éteindre, il y avait beaucoup de vapeur d'eau et de fumée. C'est encore plus impressionnant vu du haut."

Les pompiers sarthois ont pu préserver une quinzaine d'hectares, menacés par l'incendie - D.R.

C'est la première fois que les pompiers sarthois ont recours à un drone lors d'une opération. Pour le commandant Jardin, en charge de l'intervention sur l'incendie, c'est un sacré avantage "Pour les feux de forets, on est au raz du sol, on a du mal parfois à voir la progression. L'avantage de cette vision aérienne, c'est de gagner en efficacité, en rapidité de déploiement et en sécurité de notre personnel."

Un coup de pouce pour les soldats du feu, alors que cet incendie marque le départ de la saison des feux de forêts dans le département.