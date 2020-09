Pour la première fois, une mairie d'Indre-et-Loire ferme une semaine à cause de la Covid

C'est la première fois que ça arrive en Touraine depuis le début de l'épidémie : une mairie est fermée pour au moins une semaine après la découverte de deux cas de Covid chez des agents. Cette mairie, c'est celle de la Membrolle-sur-Choisille, une commune de 3 400 habitants, au nord de Tours. Le maire et 13 agents municipaux ont été testés et sont à l'isolement en attendant de savoir si ils ont, ou non contracté le virus. Quoi qu'il en soit, la mairie de la Membrolle-sur-Choisille, fermée depuis lundi dernier, n'ouvrira pas avant lundi prochain, au mieux, et ça complique beaucoup le fonctionnement de la municipalité.

"A tous les niveaux, ça coince". Le maire de la Membrolle-sur-Choisille

Le maire, Sébastien Marais, explique par exemple, que cette semaine, il n'a pas d'agent à la cantine pour faire le relevé des élèves présents et commander les repas. Il faut aussi se priver de certains personnels qui auraient du encadrer les enfants mais qui ont été en contact avec les deux agents malades et qui sont donc à l'isolement par précaution. "Par mesure de précaution, je ne veux pas que la population soit en contact avec mes agents si je ne suis pas certain que mes agents n'ont rien" explique le maire.

La situation pourrait aussi avoir des conséquences dans le domaine de l'urbanisme : une demande de permis de construire doit obtenir une réponse dans des délais bien définis, sinon elle est considérée comme acceptée tacitement. Or, pendant la fermeture de la mairie, il n'y a personne pour étudier les dossiers ou envoyer une réponse.

"Si ça dure une semaine, on va se relever", dit le maire de la Membrolle, "mais si ça dure plus longtemps ça va être compliqué". Sébastien Marais sera vite fixé : les 14 personnes testées hier devraient savoir d'ici mercredi soir si elles ont été contaminées ou non. Si Il n'y a aucun nouveau cas, la mairie de la Membrolle-sur-Choisille ouvrira lundi. Sinon, la fermeture sera prolongée.