Pour la Prévention routière, il faut plus de pédagogie à l'image des ateliers testés au péage de Muret

Après Saint-Gaudens, pour la première fois à Toulouse, des ateliers pédagogiques ont été testés mercredi après-midi au péage de Muret. Ils vous permettent, en cas de petite infraction, d'éviter de payer une amende de 90 euros et de perdre un point sur votre permis. Vous devez pour cela suivre un atelier pédagogique de 45 minutes .

ⓘ Publicité

Pour Anne Lavaud, la déléguée générale de la Prévention routière qui était notre invitée ce jeudi matin, "ce n'est pas assez, mais c'est positif. Car la pure sanction n'est souvent pas comprise. C'est très important d'assortir aux contraventions des messages pédagogiques. Ce qui faudrait c'est qu'au moment de recevoir la contravention, il y ait une alternative : ou je perds mon point, ou je suis des modules d'e-learning."

La mortalité en hausse en Haute-Garonne

France Bleu Occitanie s'est procurée les derniers chiffres en Haute-Garonne. Depuis le début de l'année, le département a enregistré 21 tués sur ses routes, c'est un de plus par rapport à la même période en 2022. La mortalité est en hausse notamment chez les deux-roues, chez les 25-29 ans et chez les plus de 75 ans.

Pour Anne Lavaud, "on est à un moment important. L'État s'est engagé à réduire de moitié le nombre de morts et blessés graves à horizon 2030. Mais au mieux la mortalité stagne et parfois elle augmente. En plus, on n'a pas de bons signaux. On est revenu sur la mesure des 80 km/h. Et les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés d'une perte de points au 1er janvier." Pour la Prévention routière, c'est un mauvais message envoyé aux Français.