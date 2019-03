Pour le maire de Toulouse, "l'État ne doit pas se faire piéger" en interdisant les "Gilets jaunes" place du Capitole

Toulouse, France

C'est certainement la mesure la plus spectaculaire annoncée ce lundi après-midi par le Premier ministre. Édouard Philippe a annoncé une interdiction "des manifestations se revendiquant des 'gilets jaunes' dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments 'ultras' et de leur volonté de casser".

Le Premier ministre a cité les Champs-Élysées à Paris, la place Pey-Berland à Bordeaux, et "la place du Capitole à Toulouse."

"Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements", a-t-il ajouté. Dans les faits, chaque préfet, quand il prendra les arrêtés d'interdiction, délimitera le secteur qui paraîtra opportun au regard des informations dont il dispose.

Une mesure bien accueillie par le maire de Toulouse, tant la Ville rose a souffert des débordements et des comportements des casseurs depuis le 17 novembre. Mais Jean-Luc Moudenc appelle aussi à la méfiance : "Il faut que l'État ne se fasse pas piéger par sa bonne volonté de porter une attention nouvelle et plus forte à Toulouse, en traitant [uniquement] la très symbolique place du Capitole".

"D'autres quartiers ont été touchés, il ne doivent pas être oubliés avec cette mesure là"

L'élu rappelle que "des bris de vitrines se sont déroulés ailleurs que place du Capitole, la ville en porte les stigmates. (...) D'autres quartiers ont été touchés, il ne doivent pas être oubliés avec cette mesure là".

Quant à la mise en place technique, "on va voir tout ça dans le détail" explique Jean-Luc Moudenc ce lundi soir. Il doit profiter de la venue du ministre de l'Intérieur Christopher Castaner ce mardi à Toulouse, pour un hommage aux victimes de Mohammed Merah, pour organiser une réunion de travail sur le sujet.