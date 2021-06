Pour le Procureur d'Amiens, il faut plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales

La conférence nationale des Procureurs de la République interpelle le ministère de la Justice à propos du manque de moyens mis en oeuvre pour lutter contre les violences conjugales. Alors que 49 féminicides ont été recensés depuis janvier et que ces actes augmentent, de nombreux magistrats réclament des embauches. Le Procureur de la République d'Amiens, Alexandre De Bosschère s'associe à cet appel.

France Bleu Picardie : Dans des affaires récentes de féminicides en France, la justice a parfois été pointée du doigt. Comment recevez vous, en tant que magistrat ces critiques sur l'institution judiciaire ? Sont-elles justifiées ?

Alexandre De Bosschère : la critique de l'institution judiciaire a le droit de s'exprimer, ce qu'il faut c'est qu'elle prenne en compte tous les paramètres. La lutte contre les violences conjugales est extrêmement complexe tant c'est un phénomène dont on a tous compris qu'il fallait qu'il implique pour le résorber, l'endiguer, l'ensemble des services. Les services d'enquête, d'aide aux victimes, de probation. S'attaquer uniquement à la justice, avec des incantations parfois absurdes comme "il suffit de prononcer de la peine de prison pour régler le problème", ce n'est pas entendable et donc on essaye de faire de la pédagogie pour dire ce qu'il nous faut pour mieux travailler.

Comprenez vous, malgré tout le sentiment de certaines victimes ou de leur proches de ne pas être toujours entendues par la Justice ? Qu'elles aient du mal à accepter cet argument du manque de moyens ? Et qu'elles prennent ça, finalement, comme un manque de volonté ?

Ce qu'il faut d'abord dire c'est que l'on a énormément progressé ces dernières années. Amiens c'est plus de deux fois et demi de déferrement en plus depuis trois ans pour les auteurs de violences conjugales, quasiment un par jour. Le violences conjugales c'est 25% des dossiers jugés en correctionnelle, en comparution immédiate, en juge unique. On a encore augmenté de 23% l'an passé les téléphones grave danger, et pourtant on partait de très haut. On a jamais été autant impliqué sur les violences conjugales. Les victimes savent que leur parole est mieux entendue, que les dossiers sont traités plus rapidement, qu'il y a une priorisation de ces affaires comme jamais je ne l'ai connue depuis que je suis magistrat et cela ne cesse de s'améliorer années après années. mais si on veut aller plus loin et faire vraiment du sur mesure sur chaque dossier, c'est là qu'il faut avoir un coup de pouce. C'est vrai que beaucoup de services publics, d'administrations parlent de problèmes de moyens. Pour la Justice il faut comprendre que l'écart avec nos homologues européens est abyssal. La moyenne de Procureurs en France c'est 3 pour 100 000, la moyenne européenne c'est 12 pour 100 000, quatre fois plus. Si on compare avec l'Allemagne, c'est un budget deux fois plus important. Donc, à un moment il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut faire du sur mesure et un travail extrêmement fin sur une délinquance de masse.

Quels sont les besoins au parquet d'Amiens ?

Ce que les Procureurs demandent est finalement assez réaliste. On ne demande pas de doubler le nombre de magistrats mais d'avoir un soutien immédiat sous la forme de juriste assistant, un chargé de mission qui puisse nous aider à traiter et accompagner chaque dossier et notamment de faire un criblage des auteurs dénoncés dans des plaintes pour violences conjugales pour croiser l'information. On voit bien qu'il nous manque, dans certaines affaires qu'ont été médiatisées ces derniers temps, une possibilité dès la plainte de savoir à quel auteur on a à faire. Est-ce qu'il y a un signe particulier de danger, a t-il déjà été condamné ? Ce genre de choses, généralement on l'apprend au moment où l'auteur est entendu. Parfois, parce que les services sont débordés cela arrive plusieurs semaines après le dépôt de plainte. On veut faire en sorte qu'on puisse le savoir immédiatement pour prioriser ces dossiers et éviter d'avoir des erreurs. Et puis croiser les informations ce n'est pas qu'avec les services d'enquête c'est avec les associations d'aide aux victimes, avec l'administration pénitentiaire qui suit parfois ces auteurs dans des systèmes de probation et ça demande énormément de temps. Et puis il y à l'accompagnement des victimes.