Pour le punir, il brûle son fils au second degré : un an de prison ferme

Un père de famille de Romans a été condamné à un an de prison ferme ce mardi pour avoir brûlé son petit garçon aux orteils, sur les doigts et la langue avec une cuillère chauffée à blanc. L'homme voulait "punir" son fils. Le tribunal l'a envoyé en prison.

C’est une vraie scène de torture qu'a vécue un petit garçon de six ans et demi à Romans trois jours avant Noël. Le 22 décembre, son père a voulu le punir et l'a brûlé sur chacun des dix orteils, deux doigts de la main gauche, mais aussi sur la langue et une lèvre avec une cuillère chauffée à blanc. Le père a également menacé son fils de représailles s’il en parlait à quelqu'un. La maman, divorcée, n’a découvert les blessures qu’au bout de quelques jours, après avoir récupéré l’enfant pour les fêtes de Noël. Elle a emmené son fils à l’hôpital, ce sont les médecins qui ont alerté les services de police. Le petit garçon est toujours hospitalisé avec par endroit des brûlures au second degré.

"Je suis un bon père"

Tout au long de son procès, le père de 31 ans n'a fait que répéter : « je regrette, je regrette». Mais pas un mot de compassion pour son fils. L’homme s’est contenté d’expliquer qu’il était « énervé » et voulait punir son enfant. Selon lui, le petit aurait eu un comportement anormal avec sa demi-sœur en l’embrassant alors qu’elle était nue. Le papa a nié toute forme de violence : « je suis un bon père, pas violent je n’ai jamais pensé faire du mal à mon propre fils ».

Déchu de son autorité parentale

Les magistrats ont estimé au contraire que ces violences sur un mineur de moins de quinze ans méritaient d’être sanctionnées. Le père a été condamné en tout à 18 mois de prison dont un an ferme. Le mandat de dépôt a été prononcé afin qu’il parte directement en prison après l’audience. L’homme s’est aussi vu condamné à une obligation de soins. Il a également l’interdiction d’entrer en contact avec son fils à moins d’avoir une autorisation d’un juge des enfants. Enfin ce papa s’est vu retirer son autorité parentale.