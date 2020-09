Le syndicat Alliance Police Nationale dénonce "une violence devenue monnaie courante à Montbéliard"

Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police Nationale réagit au dernier accès de fièvre dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Contrairement aux propos du préfet du Doubs, la violence augmente et le sous effectif du commissariat de Montbéliard complique son traitement.

Le coup de gueule du syndicat Alliance Police Nationale à Montbéliard, après le nouvel accès de fièvre vendredi 11 septembre au soir dans le quartier de la Petite Hollande. Des policiers avaient été pris à partie par des "casseurs" qui leur ont jeté des pierres, après avoir semé le chaos dans le quartier. Des voitures, une moto, un abris à vélo calcinés et une agence bancaire prise pour cible.

Le syndicat Alliance dénonce les récentes déclarations du préfet du Doubs et du sous préfet de Montbéliard qui nient toute augmentation de la violence sur cette circonscription de Montbéliard. Pour Alliance, l'insécurité est réelle et le sous-effectif du commissariat de Montbéliard complique son traitement.

Quinze policiers en moins en un an

"Le commissariat de Montbéliard est passé en un an de 143 personnels à 128. Ça veut dire qu'on a été trop auparavant ?", interroge Christophe Dallongeville, le secrétaire d'Alliance Police Nationale dans le Doubs. Il invite le Préfet et le sous-préfet à venir en immersion au commissariat de Montbéliard, "pour vivre le quotidien des policiers de Montbéliard qui font face à une défiance sans cesse grandissante dans des quartiers où un simple contrôle peut rapidement dégénérer".

Pour Alliance Police Nationale, ce problème des effectifs explique en partie la difficulté de contenir ces accès de fièvre dans les quartiers de Montbéliard. "Pour répondre à ces violences urbaines, il faut pouvoir mobiliser rapidement. Et si vous n'avez pas l'effectif nécessaire, vous exposez les collègues policiers à prendre de plus en plus de risques", conclut Christophe Dalongeville.

Un homme de 40 ans interpellé

Au soir des violences du 11 septembre dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, un homme de 40 ans, présenté comme l'un des meneurs de cette soirée, avait été interpellé. Il devait être jugé en comparution immédiate ce mardi. Mais l'homme, déjà condamné pour violences et sous curatelle renforcée doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Il a été placé en détention provisoire en attendant son jugement le 13 octobre prochain.