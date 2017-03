Pour Léa, la grande famille de la rue se rassemble à Grenoble

Une marche blanche était organisée ce dimanche pour rendre hommage à Léa, jeune fille de 17 ans tuée par un chauffard fin février sur les grands boulevards à Grenoble. Sa famille était présente, ainsi qu'une grande partie de ses amis qui vivent dans la rue.

"Bien sûr qu'on est tous en colère contre ce type, mais aujourd'hui on est surtout là pour se souvenir". Ce jeune homme se présente comme un des amis de Léa, et il résume parfaitement le sentiment général. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies à Grenoble, devant le siège de l'association Point d'eau, qui vient en aide aux précaires. La famille de la jeune Léa est là, et la grande majorité de es amis, si ce n'est tous, sont sans domicile fixe.

C'est au Point d'Eau, association d'aide aux précaires, que les amis de Léa se sont rassemblés. © Radio France

La marche blanche a rassemblé plus d'une centaine de personnes. © Radio France - Alexandre Berthaud

Tristesse et colère

Ils sont venus même d'autres villes, et sont présents en nombre parce qu'une des "leurs" s'en est allée. Car Léa vivait dans un squat, selon la plupart de ses amis présents, elle était, depuis plusieurs années, une des "petites" de la grande famille de la rue à Grenoble. "C'était une très bonne pote, tout le monde pourrait vous le dire, c'était une chieuse mais tout le monde l'aimait, elle avait bon cœur", se souvient son ami. La plupart ne souhaitent même pas s'exprimer, parce qu'ils sont "dans leur peine".

Certains des amis portaient une fleur blanche à la veste, en hommage à la jeune fille. © Radio France - Alexandre Berthaud

En attendant le départ de la marche, les amis de Léa se rassemblent. © Radio France

Partie trop tôt

Certains lâchent quand même des mots : "si elle n'avait pas été une zonarde, une fille de la rue...". Dans leur esprit, certains témoins auraient mis du temps à appeler les secours, et le chauffard aurait agi différemment devant "une fille lambda". Au lieu de ça, il a filé, pris la fuite, et laissé Léa et son compagnon, qui a lui survécu. Cette version est infirmée par Pascal. Lui est éducateur spécialisé au Point d'Eau, et explique ces déclarations : "Il y a beaucoup d'incompréhension", selon lui.

"On t'aime p'tite soeur", peut on lire au-dessus des feuilles collées au mur, recueil improvisé. © Radio France - Alexandre Berthaud

De l'incompréhension et de la frustration. Léa n'avait que 17 ans, le chauffard des grands boulevards a fauché sa vie, "beaucoup trop tôt" pour une de ses amies. Trop tôt, mais pas toute seule. Elle n'avait pas de domicile, mais Léa avait, à l'évidence, de nombreux amis.