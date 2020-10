Pour les enfants victimes de violences, un nouveau lieu d'audition et d'examen adapté à Metz

Un plus pour les enfants victimes de violences à Metz : depuis la rentrée, leur audition par des enquêteurs et leur examen médical peuvent être effectués au même endroit, à l'hôpital militaire Legouest, dans le cadre d'un partenariat avec le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Dans les faits, l'accueil pédiatrique où les jeunes victimes étaient auditionnées au CHR de Metz-Thionville rejoint l'unité médico-judiciaire située à l'hôpital Legouest, où un médecin légiste évalue les violences subies. Auparavant, les familles et infirmiers devaient courir d'un lieu à l'autre. C'était plus stressant et moins confortable.

Audition par les enquêteurs et examen médical côte à côte

La salle d'audition aux tons pastels comporte une table en verre pour permettre à l'enquêteur d'observer le comportement de l'enfant et derrière une glace sans teint, un autre enquêteur et une infirmière peuvent communiquer avec lui via une oreillette.Sophie Hilpert est chef de service de l'unité médico-judiciaire et de l'accueil pédiatrique situées à quelques mètres l'un de l'autre :"Nous avons aussi des jouets, des poupées sexuées - fille/garçon - pour que les enfants puissent indiquer sur quelle partie du corps ils ont été violentés. Ensuite, si le magistrat instructeur le demande, l'enfant peut être examiné juste après par un medecin légiste".

Essentiellement des victimes de violences sexuelles

117 enfants de 3 à 18 ans ont été reçus ici l'an dernier. Le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri, souhaitait pour plus de confort, leur éviter les déplacements du site de Mercy à celui de Legouest en centre-ville : "Dans l'intérêt de l'enfant, il était important que les auditions se fassent au même endroit que l'examen médical. Nous avons d'ailleurs un lieu d'audition adapté, dans un cadre sécurisant, plus chaleureux qu'un bureau de police ou de gendarmerie".

Dans 90% des cas, il s'agit de violences sexuelles et 60% des victimes sont des filles. L'objectif du gouvernement est qu'à terme, chaque département bénéficie d'un même lieu d'accueil des enfants victimes, comme cela existe donc depuis la rentrée à Metz.