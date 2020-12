Pour les gilets jaunes d'Amiens, l'interpellation de Mélanie à Paris est "arbitraire"

Mélanie Ngoye Gaham, l'une des figures du mouvement des gilets jaunes d'Amiens, membre du groupe des réfractaires du 80 a été interpellée samedi à Paris alors qu'elle participait à la manifestation contre le projet de loi de sécurité globale. Elle se trouvait dans le cortège également en tant que membre de la coordination organisatrice des trois derniers rassemblements contre ce texte dans la capitale.

Isaac Guedj, membre du groupe Gilet jaune des réfractaires du 80 Copier

Placée depuis samedi en garde à vue au commissariat de police du dix-neuvième arrondissement, Mélanie Ngoye Gaham s'y trouve toujours ce dimanche soir. "Elle devrait sortir lundi sans qu'on sache encore si elle sera poursuivie où non", précise Isaac Guedj, membre des Réfractaires du 80 et qui a participé ce dimanche à une manifestation de soutien dans la capitale.

Selon lui, "Mélanie est visée parce qu'elle est victime de violences policières", en référence à la manifestation d'avril 2018 où Mélanie avait été violemment chargée par un CRS. Elle avait alors été blessée aux cervicales lors de sa chute. "Le procès de son agresseur arrive courant avril", ajoute Isaac Guedj. "Clairement elle a été pointée du doigt alors qu'elle se tenait calmement dans le cortège et alors qu'elle a participé à des dizaines et des dizaines de manifestations sans qu'il y ait aucun problème avec elle." Pour Isaac Guedj, il y a "une volonté de s'en prendre à elle et de la décrédibiliser avant le procès."