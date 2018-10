Créteil, France

Des parents d'élèves se sont réunis ce lundi soir dans un local devant le Palais de Justice de Créteil pour donner leurs versions des faits et expliquer notamment que l'enseignante braquée jeudi dernier n'a pas donné le cadre nécessaire.

Pour Ouardi Iratni, parent d'élève, présidente de l'association "Parents" : "Je ne sais pas si on peut parler de laxisme mais quand j'ai vu cette scène, je me suis dit que c'était du théâtre. Les enfants étaient en délire, en train de s'amuser, la prof regardait les élèves, presque amusée. Je me suis dit pourquoi personne ne réagit. Je dirai qu'il n'y a pas eu de cadre dans cette classe. Certains vont dire, elle a eu peur, ça été trop violent pour elle mais moi j'ai aussi entendu les élèves. Ils m'ont dit que c'était tous les jours comme ça avec cette enseignante".

Sur ce point, les parents d'élèves, pour certains membres du collectif "Unis pour la réussite scolaire", réunis ce jeudi soir à Créteil, ne comprennent pourquoi les professeurs prennent mal ces propos. Sur la page Facebook du collectif, certains disent avoir été "lynchés".

La France ne peut pas devenir les Etats-Unis"

Un autre parent d'élève a lui aussi, recueilli la version des élèves : "Il semblerait que, vraiment, ils ont l'habitude de rigoler avec cette prof et d'avoir des familiarités elle. Jamais avec une arme bien sûr et évidemment que cette histoire me choque. Une arme c'est très violent mais à ce moment-là, sans dire que cette professeure a été laxiste, elle aurait dû faire comprendre à la salle de classe, que cette histoire d'arme : non. En plus, on ne veut pas que ça devienne un exemple. Rien que le fait que cette vidéo tourne avec un type qui sort une arme, ça peut donner des idées à d'autres personnes et la France ne peut pas être les Etats-Unis, c'est pas possible".

Ces parents d'élèves ont également rappelé que le même jour de l'agression, une rixe entre lycées a fait deux blessés aux abords du lycée Léon-Blum. La mère d'un des deux élèves a tenu à témoigner pour demander à "stopper la violence" dans et en dehors des établissements scolaires. Le point commun entre ces deux affaires : "les réseaux sociaux".