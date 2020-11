Pour mieux lutter contre les violences conjugales, le bracelet anti rapprochement arrive dans la Somme

Après les juridictions d'Aix-en-Provence, d'Angoulême, de Bobigny, de Douai et de Pontoise, celle d'Amiens va expérimenter le dispositif du bracelet anti-rapprochement pour lutter plus efficacement contre les violences conjugales

Un outil demandé de longue date par les associations d'aide aux victimes. "On ne sait pas encore combien de bracelets et de téléphones associés on va avoir", précise le Procureur de la République d'Amiens, Alexandre De Bosschère. "Le bracelet sera plus contraignant encore que le téléphone grave danger en place depuis 2014", poursuit-il.

Il y aura pour la victime, un téléphone qui permettra d'alerter et pour l'auteur, un émetteur qui l'empêchera d'entrer dans un périmètre autour de la victime, déterminé par le juge. Ce sera compris entre un et dix kilomètres et lorsque la personne va rentrer à l'intérieur de ce périmètre, elle sera interpellée. Elle aura été prévenue en amont et si elle n'entend pas les avertissements elle sera interpellée par la Police ou la Gendarmerie.

Jusqu'ici, quinze téléphones "grave danger" sont en service dans le département de la Somme. Treize sont gérés par la Police Nationale et deux par la Gendarmerie. "Il y a eu dix déclenchements depuis le début de l'année", précise le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, David Preud'homme.

Un outil d'autant plus nécessaire en confinement

Les bracelets anti rapprochement seront déployés "avant la fin du mois de novembre", promet le Procureur. Un dispositif d'autant plus nécessaire en période de confinement où les violences conjugales augmentent.

