TÉMOIGNAGE - "C'est de la sauvagerie" dénonce la compagne de Yusufa, mortellement poignardé à Saint-Étienne

Une semaine après la mort de Yusufa, mortellement poignardé dans le quartier de la Métare, à Saint-Étienne, dans la Loire, sa compagne, Lætitia, prend la parole.

Elle est la mère de cette petite fille de deux mois et demi qui a perdu son papa la semaine dernière : Lætitia, la compagne de Yusufa, tué à l'arme blanche dans le quartier de la Métare de Saint-Étienne, évoque un homme simple, sportif, qui ne cherchait pas les problèmes. Elle dénonce la sauvagerie de l'agression et demande justice pour Yusufa et leur bébé.

"Ils ne sont pas humains ceux qui ont fait ça [...] À la fin, quand il était par terre, on venait encore le frapper !"

"Pour moi, c'est de la sauvagerie !" raconte-telle à notre reporter, la voix nouée, une semaine après la mort du père de sa fille, "Ils ne sont pas humains ceux qui ont fait ça. Ils sont pas humains parce que... faire ça ? Comme ça ?" s'exclame-t-elle. "Et encore, je n'ai pas vu les vidéos, parce qu'on m'a interdit de les regarder. On m'a dit qu'à la fin, quand il était par terre, on venait encore le frapper ! Pour moi, ces personnes là ne méritent pas qu'on leur fasse de cadeau. Il faut qu'ils payent le prix fort !" continue-t-elle.

"Ma fille, quand elle aura grandi, qu'elle sache que son père est décédé en tant que héros"

Elle parle aussi de l'ambiance très dégradée dans le quartier, de racisme latent "Moi je voyais, le gens de l'Est "sale noir", ils regardaient... Je lui disais "vas-y calcule pas, viens on part"" poursuit-elle, déterminée. Mais Yusufa ne cherchait pas la bagarre assure-t-elle, c'était un homme simple répète-t-elle encore "C'est vrai que lui voulait toujours essayer d'arranger, mais à la parole "Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu fais ça ? Toujours il voulait des réponses. Qu'on lui rende justice... Qu'on lui rende justice. Que ma fille, quand elle aura grandi, qu'elle sache que son père est décédé en tant que héros. Que c'était un héros, un guerrier."

Aucun débordement toléré lors de la marche, samedi

Une marche de soutien est organisée le samedi 5 juin, dans le quartier de la Métare. Lætitia s'y rendra avec son bébé "moi j'y serai, sa fille aussi. Elle saura qu'il y avait des gens qui étaient là pour elle et son père". Mais elle prévient, cette marche sera silencieuse et elle ne tolérera aucun débordement, aucune tension entre quelque communauté que ce soit.

Dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 mai, rue Colette, dans le quartier de la Métare, à Saint-Étienne, dans la Loire, Yusufa, âgé de 26 ans, a été mortellement poignardé par trois hommes au pied d'un immeuble. Les vidéos filmées par les riverains montrent un déchainement de violence qui a profondément choqué dans le quartier et au-delà. Depuis, trois hommes, trois Arméniens, dont un père et son fils, ont été arrêtés et mis en examen pour "meurtre avec armes, en réunion". Ils ont été identifiés grâce aux vidéos tournées par les voisins.