"Pour notre fripouille" : l'hommage des parents de Thomas, 12 ans, renversé par une voiture à Sassenage

"Un hommage à notre fripouille" : Patrice, le père de Thomas, et sa mère Sandrine ont salué la mémoire de leur fils, renversé par une voiture le 1er avril sur le chemin du collège à Sassenage. Une semaine plus tard, il est mort des suites de ses blessures au CHU de Grenoble. Ce samedi après-midi, derrière le collège Fleming où étudiait le jeune garçon de 12 ans, environ 500 personnes se sont réunies pour un lâcher de ballons.

Beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de sobriété ce samedi. Dans les enceintes, la playlist du collégien résonne. Les parents de Thomas ont souhaité ne pas aborder l'accident, mais simplement rendre un dernier hommage à leur fils : "On fait ça pour ses amis, pour son amoureuse Lili, et c'était important d'être ici, en plus de la cérémonie à l'Eglise, car ça parle plus à ses copains." Après la cérémonie, ses camarades de classe sont allés au cimetière déposer une plaque et dire au revoir une dernière fois à leur copain.