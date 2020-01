"Pour nous, ça reste impossible" : l'incompréhension au club de kayak après la mort de trois des leurs

Saint-Valery-sur-Somme, France

"C'était impossible, et ça reste impossible pour nous. On ne comprend pas", assure Guillaume Debeaurain à France Bleu Picardie ce dimanche matin, devant la base nautique qui accueille le club de kayak de la baie des phoques. Samedi, un groupe de quatre de ses adhérents a disparu en mer dans l'après-midi dans la baie de Somme, les corps de trois d'entre eux n'ont été retrouvé que dans la nuit par un gros dispositif de secours. Le quatrième, un adolescent de 15 ans, est tiré d'affaire, récupéré par les secours en état d'hypothermie.

C'était impossible, et ça reste impossible pour nous. On ne comprend pas. On n'a jamais eu un tel accident ici

"C'étaient les plus expérimentés du groupe, certains avaient été au Grand Nord"

Des amis et familles des adhérents du club sont venus ce dimanche sur place, où une cellule psychologique a été mise en place pendant la nuit. "On n'a jamais eu un tel accident ici", assure Guillaume Debeaurain. "C'étaient des vrais kayakistes expérimentés, sûrement les plus expérimentés du groupe. Certains avaient fait des expéditions dans le grand Nord", ajoute-t-il.

On était tous un groupe d'amis, en cette saison ne naviguent que les adhérents de la structure, c'est un groupe de copains qui navigue ensemble tous les samedis

"On est là, en soutien aux familles et aux membres du club. On est impuissants, mais on tente de se souder pour faire face", déclare le vice-président du club.