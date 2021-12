Pour que Noël reste une fête : gare aux arnaques au "faux banquier"

"Ca a toujours existé, mais les techniques des fraudeurs sont de plus en plus sophistiquées et persuasives". Stéphanie Blaise est en charge de la communication à la Caisse d'Epargne de Normandie. Et elle met en garde tous les clients des banques. La hausse de l'activité du commerce électronique ces dernières semaines a entrainé une hausse parallèle des tentatives de fraudes de la part de personnes mal intentionnées qui parviennent à récupérer les coordonnées bancaires de leurs victimes pour réaliser des achats en ligne aux frais des victimes. "J'ai reçu un mail soit disant de la plateforme de vidéos à laquelle je suis abonné", témoigne une victime.

Dans le mail, on m'indiquait que ma carte bancaire arrivant à expiration à la fin du mois, je devais rentrer les coordonnées de ma nouvelle carte pour continuer de payer mon abonnement. Et je me suis exécuté.

C'est la première étape du piège. Car le mail est en fait un faux, bien imité. Grâce à ce subterfuge, l'escroc récupère les coordonnées de celui ou celle qui va devenir sa victime. _"La deuxième étape de l'arnaque, c'est un coup de fil quelques heures après, ou le lendemain", explique Stéphanie Blaise, de la Caisse d'Epargne Normandie. "Cette fois, un individu se fait passer pour votre banquier et signale des mouvements anormaux avec votre carte bancaire. Et pour les faire cesser, il vous demande de lui transmettre un code que la banque vous envoie par SMS."_ Si vous répondez à cette demande, vous voilà victime, puisque vous transmettez en fait le code permettant de valider les achats que l'escroc est entrain de réaliser avec vos coordonnées bancaires.

Ne jamais donner d'informations bancaires par téléphone

"Celui qui s'est fait passer pour mon banquier a prétendu que des tentatives de transactions étaient en cours depuis Abidjan. Il m'a pressé pour que nous engagions une procédure sans attendre pour stopper ces achats et a indiqué m'envoyer un SMS contenant le code que je devrais lui donner pour bloquer l'achat", explique une victime avant d'ajouter :

En réalité, je lui donnais le code pour qu'il me vole! Lorsque j'ai réalisé cela, il était trop tard, j'ai raccroché et immédiatement fait opposition sur ma carte, mais j'ai été escroqué de plusieurs centaines d'euros.

Du côté des banques, on rappelle une règle simple à respecter en toute circonstance. "Jamais votre banquier ne vous demandera de coordonnées bancaires, ou de code par téléphone. Il n'en a pas besoin. Si on vous le demande, il faut raccrocher, car si vous obtempérez, on ne peut plus rien faire", précise Stéphanie Blaise. Et de fait, il sera très difficile d'obtenir réparation car les banques ne remboursent pas le préjudice dès lors qu'on communique à quelqu'un les codes permettant de finaliser un achat. Quant à porter plainte. C'est possible, mais remonter jusqu'aux escrocs s'avère très compliqué.