Pour rebondir, ces artistes orléanais donnent un concert virtuel ce soir à l'Institut

A l'initiative de la chanteuse orléanaise Anita Farmine, plusieurs groupes et artistes sont ce mercredi 16 décembre sur la scène de la salle de l'Institut à Orléans. Pour un concert qui de présentiel ET virtuel, est devenu uniquement virtuel. Les spectacteurs sont invités à participer financièrement

Sur la célèbre scène de l'Institut à Orléans, des instruments, comme d'habitude, des chanteurs et des artistes, mais aussi des caméras, et un dispositif de captation du son et de l'image. Un investissement, déjà, pour lequel avait opté la chanteuse orléanaise Anita Farmine, en prévision de son premier concert en présentiel, au lendemain du déconfinement : "au départ on devait accueillir ici une quarantaine de spectateurs, donc pour toucher un plus large public, j'avais décidé de le proposer aussi en virtuel. Et puis finalement l'annonce est tombée..."

Les artistes présents sur scène à l'Institut - palapapaiprod

L'annonce, c'est celle de Jean Castex, le jeudi 10 décembre dernier : pas de réouverture des salles de spectacle. "Quand j'ai vu la détresse de tous les artistes, je me suis dit que j'allais proposer à quelques uns d'entre eux de me rejoindre sur scène". Le dispositif est le même, le public en moins, mais le couvre-feu a aussi compliqué les choses : "on avait donné rendez-vous aux spectateurs à 19h, pour une vraie soirée, mais la salle, que la mairie d'Orléans nous prête, doit fermer ses portes à 19h30, donc on va se dépêcher !"

De 18h à environ 19h15, ce sont donc quatre artistes ou groupes orléanais qui vont se produire pour ce concert virtuel : Anita Farmine, le groupe Felicidad, Tector le duo, et La vie d'artiste. Tous heureux de pouvoir enfin monter sur scène, même si la frustration de jouer sans public est bien là.

Les artistes orléanais sur la scène

"C'est mieux que rien" confie Jérôme Germond, du groupe Tector le duo, qui propose des chansons pour enfants inspirés de l'actualité.

Il a créé, au premier confinement, une chanson sur le Covid 19. "Mais c'est une façon aussi de rappeler que derrière tout ça, il y a des artistes, qui vivent de leur métier habituellement à travers les concerts, et qui doivent pouvoir encore en vivre. De dire aussi que la culture a un prix".

Une participation financière des spectateurs

Car les spectateurs virtuels, qui pourront suivre le concert sur facebook et sur la chaîne youtube d'Anita Farmine, sont invités à participer financièrement, via la plateforme Hello Asso. "Chacun pourra évaluer le prix qu'il attribue à ce genre de spectacle, et le multiplier par le nombre de personnes qui le suivront" explique Anita Farmine.

Le message s'adresse aussi aux collectivités locales, aux partenaires publics, qui habituellement subventionnent les spectacles de ces artistes : "on veut montrer qu'on est prêts, qu'on a su rebondir, qu'on s'adapte, mais que maintenant il faut nous aider". Pourquoi pas en commandant des productions en ligne, mais en les finançant.

"On peut se dire que c'est une chance, une accélération de ce vers quoi on allait déjà" explique Richard, alias Supafuh, du groupe La Vie d'artiste. "Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, pour proposer des spectacles virtuels, disons que c'est mieux que rien".

Et attention à ne pas perdre la valeur de la rencontre avec le public prévient Tiphaine Lacrampe, du groupe Felicidad : "le risque c'est de rendre tout ça plus facile, c'est plus facile de s'installer derrière son ordinateur que de sortir le soir assister à un spectacle, et il faudra ne pas oublier que c'est ça qui est important, voir des artistes sur scène. Mais pour l'instant c'est tout ce qu'on a".

Pour voir le concert, rendez-vous sur facebook, ou sur youtube, ce mercredi à 18h. Et pour participer, sur la plateforme Hello Asso.