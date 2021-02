Puy-de-Dôme : pour ses 30 ans, le Sommet de l'Élevage va prendre de l'ampleur

Construction d'un nouveau Hall, prolongation et digitalisation de l'événement. Pour sa trentième édition, le Sommet de l'Élevage, qui doit se tenir du 5 au 8 octobre prochain à la Grande halle d'Auvergne, s'élargit et se modernise.

Un Sommet plus long, plus grand et plus numérique qu'avant. Pour son trentième anniversaire, le Salon Européen des professionnels de l'élevage se réinvente.

Face au succès rencontré par l'événement les précédentes éditions, il a fallu repousser les murs de la Grande halle d'Auvergne. Le Hall 1 devenant trop étroit pour cet événement ayant réuni quelques 97 550 exposants et visiteurs en 2020, le parc s’agrandit avec la construction du Hall 2. "Ultra moderne et lumineux" selon les mots de Fabrice Berthon, Commissaire Général du Salon, cet espace de 10 000 m2 permettra d'héberger de nouveaux exposants - notamment le secteur des énergies renouvelables - et deux salles de conférence neuves. Des travaux qui représentent un investissement total de 20 millions d'euros, somme financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le groupe GL Events.

Autre nouveauté qui permettra de fluidifier le trafic de l'événement, son allongement à quatre jours plutôt que trois. Le Sommet se tiendra donc du 5 au 8 octobre inclus, de quoi augmenter le temps de visite, enrichir le programme et pourquoi pas "franchir la barre des 100 000 visiteurs" comme le souhaite Jean-François Blanc, Responsable commercial du Salon. Un nouveau calendrier qui ne devrait représenter, selon lui, qu'une "très légère _augmentation tarifaire de l'ordre de 3 ou 4%_". Un surcoût que le Club hôtelier de Clermont-Ferrand propose d'amortir : plusieurs dizaines d'établissements proposeront la quatrième nuitée à moins 30%, et la cinquième - pour le démontage des stands - à moins 50%.

Cette trentième édition est aussi synonyme de digitalisation. Une plateforme web accompagnée d'une nouvelle application mobile doivent permettre d'améliorer les différents services liés à l'événement. Trois grands objectifs accompagneront ces outils numériques :

la préparation de l'événement (programmation de rendez-vous B2B, de visites d'élevages, suivi de contacts...) Connecter visiteurs et exposants tout au long de l'année (appels d'offre, messagerie et vitrine numérique...)

Renseigner les participants (agenda, hébergement locaux, informations pratiques concernant les conférences, les concours...)

Reste à ce que la pandémie de Covid-19 n'empêche pas la bonne tenue de l’événement. Une annulation reste possible, mais Fabrice Berthon insiste : "L'ensemble des sommes de participation seront remboursées aux exposants si cela devait arriver". Le Commissaire Général invite ainsi les professionnels de l'élevage à s'inscrire et réserver leur emplacement dès ce mercredi 3 février, sur la plateforme d'inscription de l'événement.