Pour ses 40 ans ses amis lui offrent un saut en parachute : il tombe dans un arbre à Lille

Un parachutiste amateur s'est retrouvé coincé à plus de dix mètres de hauteur dans un arbre ce mardi après-midi à Lille. Il avait décollé de l'aérodrome de Bondues et pour son premier saut tout seul, il a perdu le contrôle de son parachute. L'homme de 40 ans est sain et sauf.

Noureddine vient de fêter ses 40 ans et pour marquer le coup, ses amis décident de lui offrir un saut en parachute. Cet amateur de sensations fortes a sauté plusieurs fois attaché à un moniteur, mais pour son anniversaire il a toutes les autorisations pour être seul même s'il est accompagné à distance par 2 formateurs.

Panne d'oreillette

Cet habitant de Neuville-en-Ferrain décolle donc de l'aérodrome de Bondues vers 14h avec un petit groupe. Il est relié par oreillette à un instructeur et il se lance dans le vide à 4.000 mètres d'altitude au dessus de la Métropole Lilloise. Juste après la chute libre et au moment ou il ouvre sa voile, Noureddine explique qu'il perd le signal radio, "j'étais bien briefé mais avec le stress je n'ai pas su retrouver le terrain". Il est complétement désorienté et vise un terrain de football. Mais les vents l'emmènent vers la ligne de tramway, il a donc le réflexe de viser un bosquet. Il s'écrase finalement en haut d'un arbre, dans la cour d'un immeuble à une vingtaine de mètres des rails. Son parachute reste coincé à 10 mètres de hauteur et Nourredine va bien "aussi surprenant que cela puisse paraître".

Les pompiers sont venus le décrocher dans l'arbre © Radio France - Antoine Barège

"On va arrêter là pour les sauts"

Dans l'immeuble c'est le branle-bas de combat...il faut dire que ce bâtiment appartient aux policiers des renseignements généraux qui craignent le pire ! Les pompiers sont appelés et à l'aide d'une grande échelle, ils descendent le quadragénaire qui a eu la frayeur de sa vie. Noureddine va bien, il a pu serrer dans ses bras sa femme et ses 2 petites filles venues assister au sauvetage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la descente du camion de pompiers, il assure qu'il ne sautera plus jamais de sa vie en parachute ! : "Je me souviendrai de mes 40 ans, ma famille s'en souviendra et je pense qu'on va arrêter là pour les sauts en parachute"