Pour un téléphone égaré, il donne un coup de couteau

Les faits remontent à la nuit de jeudi à mercredi dans un appartement du centre de Laval.

Mercredi, vers 3 heures du matin, après une soirée bien arrosée, une dispute va tourner à la bagarre. Deux hommes décident d'aller se coucher, le troisième reste au salon et continue à boire. Il s'aperçoit alors que son téléphone portable a disparu. Il soupçonne ses deux compères de beuverie de l'avoir dérobé. Il réveille ses amis. Et tout dérape alors très vite. Un des individus prend un couteau et donne un coup, au niveau de la gorge, à celui qui dit avoir été volé. La victime va même en éviter un second et parvient à s'enfuir. L'homme ivre et blessé prévient la police qui va interpeller l'auteur du coup de couteau qui aura pris le temps de nettoyer l'appartement. Plus aucune trace de la bagarre à l'arrivée des policiers. Placé en détention provisoire, il sera jugé lundi pour coups et blessures volontaires.