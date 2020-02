Pourchassé par la police française au Boulou, un trafiquant de drogue arrêté en Espagne

Il avait réussi à échapper à un contrôle de la police française sur la commune du Boulou (Pyrénées-Orientales). Un trafiquant de drogue a été arrêté quelques kilomètres plus loin du côté espagnol de la frontière. La Policia Nacional a saisi dans sa voiture 38 kilos de cannabis.

Le Boulou, France

C'est un bel exemple de coopération entre les polices française et espagnole. Le 26 janvier dernier, un homme échappe à un contrôle du côté français de la frontière à proximité de la commune du Boulou (Pyrénées-Orientales). L'automobiliste prend la fuite en direction de l'Espagne. Les autorités françaises alertent aussitôt la Policia Nacional qui tente d'intercepter le fuyard au niveau du poste frontière du Perthus. L'homme parvient une nouvelle fois à prendre la fuite, mais ses pneus sont endommagés et il finit par être interpellé quelques minutes plus tard dans le village espagnol de la Jonquera.

Un récidiviste

Dans la voiture, les policiers espagnols découvrent 83 pochons contenant de la résine de cannabis. Une quantité totale de 38 kilos qui n'était même pas dissimulée, simplement entreposée au bas du siège arrière. L'automobiliste est un français âgé de 22 ans, déjà condamné dans des affaires de drogue. Le communiqué de la Policia Nacional explique que le jeune homme a été présenté à un juge de Figueras, avant d'être incarcéré au centre pénitentiaire Puig de les Basses en attendant son procés.