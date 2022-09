Pourquoi l'ATP va scruter de près le Moselle Open ?

Cette édition 2022 du Moselle Open ne fait pas parler uniquement pour son affiche sportive. Alors que le tournoi qui se dispute du 18 au 25 septembre aux Arènes de Metz affiche un plateau alléchant, avec la présence de Daniil Medvedev, Stan Wawrinka, Gilles Simon, le messin Ugo Humbert ou encore Richard Gasquet, en coulisses les tensions sont toujours bien présentes.

Procédure judiciaire en cours

Car une procédure judiciaire court toujours, après le rachat du tournoi par le jeune retraité du tennis Jo-Wilfried Tsonga et son ancien entraîneur et ami Thierry Ascione. Avec leur groupe All In, ils sont devenus actionnaires majoritaires du Moselle Open.

Redoutant un départ du tournoi ATP250 vers la ville de Lyon, où l'ex-champion a monté une académie de tennis, un groupe d'actionnaires minoritaires a voulu faire valoir son droit de préemption. Tsonga s'engage en Moselle jusqu'en 2029 et dément formellement tout projet de déménagement dans le Rhône, mais ses détracteurs ne croient pas à ces promesses. Ils ont donc déposé un recours en référé, qui sera examiné le 18 octobre prochain par la chambre commerciale du tribunal de Metz.

L'ATP reste prudente

Selon les informations de France Bleu, l'ATP, l'instance qui organise les principaux tournois de tennis dans le monde (celui de Metz est classé ATP 250) a été informée du transfert d'action, sans connaitre au départ de la procédure lancée par les actionnaires minoritaires. Le classement du tournoi par l'ATP est la condition qui défini l'importance du tournoi, et donc son rayonnement grâce à la participation de joueurs de prestige (qui viennent chercher des points pour progresser au classement mondial).

Au moment de finaliser les documents du transfert, l'ATP aurait appris qu'un recours avait été déposé. Par précaution, elle renvoie donc l'approbation de ce transfert à la décision de justice du mois d'octobre.

Dans un message que France Bleu a pu consulter, l'ATP explique : "la demande d'approbation du transfert d'actions à All In Moselle n'a donc pas été approuvée et ne sera pas réexaminée par le conseil d'administration d'ATP tant que le différend entre les actionnaires n'aura pas été résolu".