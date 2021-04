Pourquoi l'opération de vaccination à Vire est un échec ?

De l'extérieur, rien n'indique que la salle Polinière de Vire (Calvados) a été transformée en centre de vaccination sans rendez-vous. La municipalité n'a pas non plus jugé bon de communiquer sur Facebook ou son site internet. A l'arrivée, forcément, certains habitants ne sont pas au courant. "Si j'avais su, je serais venu me faire vacciner", assure Nadine, qui garde son petit-fils, alors que sa fille est malade.

On a l'impression que les gens ne sont pas au courant qu'il y a une vaccination de groupe

Le médecin des pompiers mobilisés pour l'occasion, Philippe Miloche, regrette un défaut de communication. "Il faudrait des panneaux d'information, des annonces dans la presse et que les municipalités contactent des personnes éligibles", explique-t-il. "On a l'impression que les gens ne sont pas au courant qu'il y a une vaccination aujourd'hui. Il faut que cela s'améliore".

La liste des professions prioritaires élargie

A ce défaut de communication s'ajoute peut-être le flou autour des personnes éligibles au vaccin. Pour se faire vacciner lors de ces opérations, il faut avoir plus de 55 ans, le sérum Astrazeneca étant interdit pour les moins de 55 ans. Priorité était donnée aux professions dites prioritaires : enseignants, professionnels de la petite enfance ou forces de l'ordre.

Mais vu le peu d'affluence, certains ont pu se faire vacciner comme Eric, technicien itinérant. "Je voyage beaucoup et je dois régulièrement faire des quarantaines. La dernière fois c'était en Belgique. Il a fallu que je reste sept jours à l'hôtel avant de pouvoir me rendre chez mon client. Le mois prochain je vais en Lituanie et la quarantaine est obligatoire si l'on n'est pas vacciné, donc c'est important pour moi"

La liste des professions prioritaires est désormais élargie aux commerçants, chauffeurs de bus ou de taxi, employés d'abattoirs ou de pompes funèbres. Mais rien ne vous empêche de tenter votre chance, tant que vous avez plus de 55 ans s'il s'agit d'Astrazeneca...

D'autres opérations de vaccination sans rendez-vous

D'autres opérations de vaccination sans rendez-vous, comme celle de Vire, sont organisées dans le Calvados et l'Orne ces prochains jours.

Bayeux : vendredi 23 avril ,de 13h30 à 17h30, à la salle de la Comète (33 boulevard Maréchal Montgomery)

: ,de 13h30 à 17h30, à la salle de la Comète (33 boulevard Maréchal Montgomery) Lisieux : samedi 24 avril , de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle Mosaic (13 boulevard Pasteur)

: , de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle Mosaic (13 boulevard Pasteur) Alençon : les samedi 24 et dimanche 25 avril, de 9h à 19h, au SDIS de l'Orne (12 rue Philippe Lebon)

Le vaccin Astrazeneca étant utilisé, ces sessions de vaccination sont réservées aux plus de 55 ans.