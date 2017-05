Opération antiterroriste à la gare du Nord : le parquet de Paris ouvre une enquête sur la divulgation de fiches "S"

L'opération antiterroriste à la gare du Nord, dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 mai, a permis de vérifier que trois personnes ne se trouvaient pas à bord d'un train venant de Valenciennes. Elles avaient été signalées après la publication de leur fiche "S" sur internet. Le parquet ouvre une enquête.

Pourquoi la gare du Nord à Paris a-t-elle été évacuée dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 mai ? Il s'agissait de permettre à la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et à une équipe de démineurs de fouiller un train en provenance de Valenciennes. L'opération était de très grande ampleur. Les accès à la gare et les bouches de métro avaient été fermés. Les métros et RER ne marquaient plus l'arrêt à cette station. Les policiers étaient armés de fusils d'assaut. Ce n'est qu'à 2h du matin que tout est rentré dans l'ordre.

La diffusion de fiches de police à l'origine de cette opération policière

Si cette traque a été menée, c'est parce que des fiches de police de personnes recherchées avaient été diffusées sur Twitter par Jean Paul Ney, un journaliste dont les méthodes sont très critiquées. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire pour violation du secret professionnel et recel de ce délit, indique une source policière.

La diffusion sur internet de fiches "S" est irresponsable : ministère de l'Intérieur

Ces fiches "S" sont confidentielles mais Jean Paul Ney, le samedi 6 mai avait publié sur son compte Twitter officiel, suivi par plus de 28.000 abonnés, le profil de trois hommes signalés le même jour par des services de renseignements. Ces hommes étaient susceptibles de "rejoindre la France pour y perpétrer un attentat au nom de l'Etat Islamique". Ces informations permettent normalement à la police d'agir discrètement. Cela a été impossible, ce jour-là, à la gare du Nord.

C'est une employée de la SNCF qui avait donné l'alerte

Tout est parti du Nord de la France. En se connectant lundi soir à son compte Facebook, une guichetière de Valenciennes voit les fiches publiées par Jean Paul Ney et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Elle croit reconnaitre les trois suspects. Elle est alors formelle. Ils sont venus lui acheter des billets de train pour Paris. Elle donne l'heure du train qui arrive dans la capitale à 23h11. C'est ce qui lancera l'opération antiterroriste à la gare du Nord.

Jean-Paul Ney déjà condamné pour avoir divulgué des informations confidentielles

Jean Paul Ney est un habitué des faits. Il avait déjà diffusé sur Twitter l'identité d'un Belge signalé par les services belges comme pouvant se rendre à Paris pour y commette un attentat le jour même. C'était faux. L'homme concerné s'est rendu au commissariat pour démentir la rumeur qui avait explosé sur internet.

Le journaliste a aussi été condamné en octobre 2016 à 3.000 euros d'amende pour avoir divulgué l'identité des frères Kouachi qui ont attaqué Charlie hebdo et tué 12 personnes le 7 janvier 2015. Le procureur de Paris avait alors indiqué que ces fuites avaient ruiné tout espoir de surprise dans la traque de ces hommes.