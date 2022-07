Pourquoi le feu reprend constamment depuis trois jours à Montpezat-sous-Bauzon ?

Le feu n'est pas très virulent mais il est très difficile d'accès : à Montpezat-sous-Bauzon, une quarantaine de pompiers ardéchois restent mobilisés pour venir à bout du feu qui sévit depuis samedi soir. L'incendie a par trois fois été maîtrisé par les soldats du feu, avant de repartir. C'est de nouveau le cas ce mardi matin.

"Ce qui se passe, c'est que le feu est très difficile d'accès" explique le colonel Guillaume Defudes, des pompiers de l'Ardèche. Le dispositif est très long et complexe à mettre en place, sur près de 2 kilomètres. "Du coup on le maîtrise pendant la journée et il nous faut toute la journée pour faire le tour du feu" poursuit-il. Mais la nuit, le terrain étant trop escarpé, les pompiers veulent limiter les risques. Alors le feu reprend.

Les éléments météo sont là. Si le vent ne se relève pas comme lundi soir, on devrait pouvoir le contenir

Liés à la localisation de l'incendie, "les enjeux sont limités. La nuit on évite de faire prendre des risques, on ne veut pas des sapeurs pompiers blessés - voire plus - sur ce type d'intervention. On reste en surveillance, mais avec des conditions d'accès qui restent compliquées" continue le colonel Defudes. S'ajoute la météo : "à la tombée de la nuit lundi, le vent s'est levé de façon importante, notamment aux crêtes, ce qui a réactivé les lisières qu'on avait traité".

Pas de moyens aériens mobilisés

L'envoie de moyens aériens à Montpezat-sous-Bauzon n'est pas d'actualité. Le colonel Defudes développe : "il y a pas mal de parties en sous-bois, ce n'est pas forcément efficace. Et là encore, les enjeux ne sont pas si importants que ça, hormis l'alimentation d'une ligne haute tension. _Les moyens aériens sont privilégiés sur les feux naissants_, et les départements qui en ont besoin."

"Dans tous les cas, les avions n'éteignent jamais un feu. Même s'ils nous aident, quand il y a des largages d'eau, il y a forcément un travail au sol derrière" ajoute le colonel Defudes.