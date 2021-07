Pourquoi le maire de La Celle-Condé s'est-il suicidé ?

Les gendarmes avaient sonné au domicile du maire de la Celle-Condé pour mener une perquisition après cette plainte pour agression sexuelle, déposée il y a quelques semaines. Alain Manssens a demandé à se changer pour être plus présentable et s'est donc retrouvé seul. Il s'est alors suicidé avec une arme à feu. Cette plainte avait été déposée pour des faits commis sur mineur dans le cadre familial. L'enquête va se poursuivre indique le procureur de Bourges, même si l'action publique est éteinte avec la mort du principal suspect, présumé toujours innocent, précise Joël Garrigue. Et c'est la grande question : Alain Manssens s'est-il suicidé parce qu'il ne supportait pas le déshonneur qu'aurait pu entraîner cette affaire si les faits sont avérés ou au contraire a t-il craqué parce qu'il se sentait injustement accusé ? L'enquête vise aussi à déterminer si d'autres circonstances auraient pu pousser l'élu au suicide. Le président des maires du Cher, Philippe Moisson se déclare sidéré. Le maire de La celle-condé était très actif pour sa commune, où se situe le pôle du cheval, et ne manquait pas de projets. Il avait d'ailleurs été candidat remplaçant aux dernières élections départementales.

