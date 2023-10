Pourquoi les sirènes d'alerte ont-elles retenti ce jeudi à Rouen ?

Les sirènes d'alerte à la population ont retenti ce jeudi 5 octobre autour de 11h45, autour de Rouen, après avoir déjà été testées la veille, mercredi midi.

Une sirène qui a inquiété plusieurs habitants, comme Dorine, sur X : "Pourquoi la sirène sonne à Rouen, on est jeudi", écrit-elle sur le réseau social. "La sirène sonne, c'est normal ?", se demande Yoann, comme Dou Belek : "Pourquoi cette sirène à Rouen, on n'est pas mercredi."

La réponse nous est livrée par la préfecture de la Seine-Maritime et la Ville de Rouen : il s'agit d'un test des sites industriels Borealis et Rubis Terminal, qui ont lieu le premier jeudi de chaque mois. Elle a cette fois interpellé plus de monde que d'habitude.