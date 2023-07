Pourquoi vole-t-on des manettes de jeux vidéos à Brest ?

Elle est la coqueluche des adolescents et de certains adultes, la Playstation 5 fait rêver... et coûte cher : plus de 500 euros. Il faut aussi ajouter le prix des jeux, autour de 50-60 euros chaque. Rajoutez les manettes supplémentaires, c'est plus de 70 euros à chaque fois !

C'est dire si elle attire les convoitises et en ce moment, côté vols au rayon jeux vidéo, c'est le centre commercial Carrefour Iroise à Brest qui en fait les frais.

Deux vols en 24 heures, mais pas les mêmes motivations

Un Brestois de 31 ans a été intercepté mardi vers 17h10 par les agents de sécurité, il venait de voler pour près de 300 euros de manettes pour la PS5. Il a été placé en garde à vue et a été condamné mercredi à un an de prison dont quatre mois ferme en procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (anciennement plaider coupable). Il a expliqué avoir volé les manettes en vue de les revendre pour s'acheter de la drogue. Il avait déjà été arrêté huit jours plus tôt pour tentative de vol par effraction.

Seulement 24 heures après, c'est une femme de 40 ans qui a été surprise en train de voler des manettes de jeux vidéos au même endroit, dans le même centre commercial. Préjudice : 90 euros. Elle a dit vouloir en faire cadeau à son fils.

Sans antécédent judiciaire, elle sera convoquée en septembre devant le délégué du procureur pour un avertissement pénal probatoire (le nouveau rappel à la loi).