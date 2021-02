Les faits se sont déroulés mercredi 24 février quartier Chateaucreux à Saint-Etienne. Après des insultes, une agression au volant et une course-poursuite, un automobiliste de 33 ans a été jugé en comparution immédiate à six mois de prison.

Poursuite, insultes et agression à Saint-Etienne : six mois de prison pour un conducteur

Six mois de prison contre un homme de 32 ans pour insultes et agressions à Saint-Etienne. Les faits remontent à midi mercredi 24 février quartier Chateaucreux. Engagé sur une voie en sens interdit, cet automobiliste tombe nez à nez avec une autre conductrice. La conductrice, âgée de 19 ans, lui demande alors de reculer ce qu'il fait. Et après lui avoir fait un signe de la main pour le remercier, elle s'aperçoit quelques mètres plus loin dans son rétroviseur que l'homme l'a pris en chasse.

Une poursuite où à un premier feu, l'homme sortira pour l'insulter et frapper la vitre de la voiture. Il prendra également par le col le passager à côté de la conductrice. Et cela se reproduira quelques minutes plus tard à un deuxième feu. Il sortira même cette fois-ci une barre de fer sans toutefois s'en servir et insulter une une nouvelle fois la conductrice avant de partir.

La conductrice et le passager ont pu finalement donner l'alerte. Sur signalement, l'homme a été interpellé, placé en garde à vue et jugé en comparution immédiate ce vendredi 26 février. Il a écopé d'une peine de prison sans mandat de dépôt.