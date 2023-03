Poursuivi en justice Éric Olhats, ancien mentor d'Antoine Griezmann, remis en liberté

Éric Olhats, l'ancien proche de l'international de football Antoine Griezmann, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après onze moins de détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. L'information, révélée par nos confrères du quotidien sportif l'Équipe, est confirmée par le parquet de Bayonne. Sous le coup d'une enquête ouverte pour "atteintes sexuelles sur mineurs" et "détention d'images à caractère pornographique sur mineurs" l'ancien recruteur de l'Aviron Bayonnais foot et de la Real Sociedad (club de football basque de Saint-Sébastien), a donc été entendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau.

Six plaintes au total

Âge de 60 ans, Eric Olhats a été mis en examen et écroue en mai 2022 après trois plaintes déposées pour les faits commis entre 1998 et 1999 sur de jeunes joueurs de l'Aviron Bayonnais. Trois nouvelles plaintes ont été enregistrées par le Parquet de Bayonne en novembre dernier. Désormais, en liberté, il reste sous le coup de la procédure et le contrôle judiciaire lui interdit de se rendre dans une enceinte sportive, d'exercer une activité en lien avec des mineurs et d'entrer en contact avec les victimes ou leurs proches.

L'ancien recruteur conteste les faits qui lui sont reprochés depuis le début de l'enquête. Éric Olhats est l'homme qui a détecté Antoine Griezmann en 2005, alors qu'il travaillait pour la Real Societad, et que le jeune espoir de 14 ans avait été recalé par plusieurs centres de formation des clubs français en raison d'un gabarit jugé trop petit.