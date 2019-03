Poursuivi par les gendarmes, le conducteur d'une Mercedes passe le volant à sa passagère sans s'arrêter

Valence, France

Le voyage dans le Sud s'est terminé en garde à vue pour un homme de 24 ans. Cet habitant de région parisienne a été arrêté ce lundi vers 17h30, lors d'une opération de sécurité routière des gendarmes de la Drôme. Ce sont des motards de l'Escadron départemental de sécurité routière qui ont flashé ce conducteur à 172 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute A7, au niveau de Pont-de-l'Isère.

Le conducteur et la passagère échangent de place alors que la voiture roule toujours

Rapidement, les motards arrivent à hauteur de cette Mercedes blanche et font signe au jeune homme de les suivre pour sortir à Valence-Nord. Mais le conducteur poursuit sa route. Et lorsque les gendarmes le rattrapent un peu plus loin, c'est une jeune de femme de 22 ans qui est derrière le volant. Le conducteur et sa passagère ont échangé de place tout en continuant à rouler.

Un pistolet chargé retrouvé dans le coffre

Ni le conducteur ni la passagère n'ont le permis de conduire. Tous les deux ont donc été placés en garde à vue. En plus de l'excès de vitesse et du refus d'obtempérer, un pistolet chargé a aussi été retrouvé dans le coffre de la voiture. Le conducteur et sa passagère n'étaient pas seuls à voyager vers le Sud. Deux autres jeunes femmes se trouvaient dans le véhicule.