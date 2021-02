Poursuivi par les gendarmes, un motard chute dans une rivière lors d'un rodéo sauvage à Sully-sur-Loire

Un jeune homme de 19 ans, qui participait à un rodéo à motocross, a chuté d'un pont dans un cours d'eau à Sully-sur-Loire dans le Loiret. Interpellé après une course poursuite avec les gendarmes, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis.

Le pire aurait pu se produire le week-end dernier à Sully-sur-Loire dans le Loiret. Pris en chasse par les gendarmes, un motard âgé de 19 ans est tombé à moto d'un pont dans la rivière le Bec d'Able. Il participait avec d'autres à un rodéo sauvage sur la commune voisine de Viglain. Miraculeusement indemne, il a été condamné ce lundi 15 février par le tribunal judiciaire de Montargis.

Fuite à travers bois

Samedi 13 février, la gendarmerie de Sully-sur-Loire est appelée pour un run de motocross sur la commune de Viglain. Un phénomène récurent, en 2018, le maire de Sully-sur-Loire avait avec d'autres élus locaux alertés les parlementaires avant qu'une loi sur les rodéos motorisés ne soit adoptée. Lorsqu'ils arrivent sur place, les gendarmes aperçoivent un groupe de quatre motards qui prend aussitôt la fuite. Une course poursuite s'engage mais les motocross qui empruntent des chemins forestiers sont difficiles à suivre. Au passage les fuyards frôlent à vive allure des promeneurs dans les bois qui sont obligés de s'écarter. Les gendarmes renoncent mais sur le chemin du retour à Sully-sur-Loire, ils croisent de nouveau la route du groupe de motards.

Le motard a chuté dans la rivière le Bec d'Able à Sully-sur-Loire dans le Loiret - Capture d'écran Google

Une chute de 3 ou 4 mètres dans le Bec d'Able

Laissant de côté un quad, les gendarmes repartent en chasse de trois individus au guidon de motos de cross non homologuées pour rouler le bitume. La course poursuite reprend. L'un des motards part à travers champs, les deux autres se séparent à une intersection. La voiture de gendarmerie continue alors d'en poursuivre un seul, qui dans un virage à toute vitesse perd le contrôle de sa moto, enjambe un pont, s'envole et retombe en contrebas dans la rivière le Bec de l'Able, un affluent de la Loire. Une chute de 3 à 4 mètres...

Le jeune homme âgé de 19 ans, originaire de Sully-sur-Loire, qui a perdu son casque dans le choc, n'est miraculeusement pas blessé. Arrêté et placé en garde à vue ce week-end, il a été jugé ce lundi 15 févier en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par le tribunal judiciaire de Montargis. Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois. Il devra également suivre à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière et sa moto de cross a été confisquée.