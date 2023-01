Poursuivi pour abus de faiblesse sur des gagnants du loto en Dordogne, le couple évoque un "deal familial"

Une nièce et sa tante se font face ce mercredi 4 janvier au tribunal de Périgueux. Pourtant, elles ne s'adressent pas un regard et ne s'appellent que par leurs noms de famille. La nièce et son mari, directeur de banque, sont accusés d'avoir abusé de la faiblesse de leurs proches, un couple de sexagénaires handicapés, qui ont gagné à Euromillions en 2014 . L'homme est aveugle, sa femme, handicapée depuis un accident du travail.

Ils auraient profité de leur vulnérabilité pour récupérer 80% des 513 136,70 euros remportés. Puis ils leur construisent une maison mais en deviennent les propriétaires et leur auraient fait payer un loyer de 700 euros par mois pendant sept ans. "Les échanges se tendent en janvier 2021 lorsque le couple refuse de payer le loyer et que leur nièce menace de les expulser", résume la présidente du tribunal.

Deux versions des faits

À la barre, les prévenus contestent cette version. "C'est eux qui nous ont demandé d'encaisser le chèque pour ne pas perdre leurs allocations", assure la nièce qui évoque un "deal familial". Les sexagénaires touchent des aides au logement et des allocations adultes handicapés. La nièce affirme que les 700 euros de loyer étaient rendus en espèces pendant les repas de famille. L'un des juges s'insurge : "dans ce cas, ça s'appelle une fraude fiscale et sociale !".

Au deuxième rang, les victimes se prennent la tête dans les bras. La femme rejoint difficilement la barre avant de fondre en larme. "J'avais confiance, dit-elle, elle m'a dit de n'en parler à personne, de suivre simplement ses instructions". Selon elle, le gain à Euromillions les a déstabilisé avec son mari, ils ont voulu demander des conseils et n'ont pas pris conscience de la situation.

"Vous avez été trop gourmands"

Maître Barateau, l'avocat du couple de sexagénaires, insiste sur l'assignation à payer le loyer envoyée par la nièce et son mari. "Imaginez ce qu'ils ont pu ressentir quand on les a menacé d'expulsion de leur propre maison !", s'exclame-t-il en s'adressant aux prévenus*.*

Stéphane Renard, le vice-procureur de la République, préfère user de sarcasme : "Vous avez été soit très crédule, soit trop gourmands". Il ne croît pas à la version de la fraude organisée et s'étonne qu'un directeur de banque ne se soit "pas posé plus de questions".

La défense conteste l'abus de faiblesse

Pour maître Rouger et maître Rueda, les avocats de la défense, il s'agit d'un "procès moral sans aucune infraction pénale". Certes, la nièce et son mari "ont fait des erreurs", mais il n'y a "aucune preuve, ni témoin" que leurs clients aient organisé la dilapidation de l'argent. "Leur handicap est moteur, leur esprit et leur lucidité restent totalement intacts", défend également maître Rouger, qui conteste tout abus de faiblesse.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 février prochain. Le parquet a requis contre les prévenus une amende de 10 000 euros et la confiscation de la maison ainsi que de deux appartements à Toulouse qui auraient été achetés grâce aux bénéfices de la manipulation.