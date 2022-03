Poursuivi pour avoir utilisé la carte bancaire d'un mort en Dordogne, il est relaxé

Le Parquet a indiqué qu'il ferait appel. Un homme de 32 ans, poursuivi pour avoir frauduleusement utilisé la carte bancaire d'un homme décédé, a finalement été relaxé ce vendredi après-midi par le tribunal correctionnel de Périgueux. S'il n'a pas motivé sa décision, le tribunal a certainement estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour le condamner.

La carte bancaire appartenait à un homme décédé le soir-même

Ce sont les filles de la victime qui se sont rendues au commissariat le 11 mars, pour indiquer à la police que la carte bancaire de leur père, retrouvé mort dans sa voiture à Périgueux le 10 au soir, avait disparu. Les relevés bancaires indiquaient que cette même nuit, entre 4h30 et 7h30 du matin, cinq paiements avaient été effectués, en sans-contact, dans trois commerces du centre-ville de Périgueux. Le tout pour un total de 124 euros. En s'appuyant sur les images de vidéosurveillance et l'audition de témoins, les enquêteurs ont finalement interpellé cet homme de 32 ans.

L'homme poursuivi a été relaxé

A la barre, l'homme nie tout en bloc. En garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs qu'il est bien allé dans l'épicerie cette nuit-là, mais pas dans le bar-tabac, ni dans la boulangerie. Et dans l'épicerie, il n'a pas payé avec une carte volée mais avec une carte bleue prêtée par un passant. Pourtant pour les policiers, c'est bien lui. Sur les images de vidéosurveillance, ils le reconnaissent à son jean et ses chaussures blanches, les mêmes que celles qu'il portait six jours plus tôt dans un magasin de sport de Marsac-sur-L'Isle. "En plus des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont procédé à l'audition du premier témoin, un employé de l'épicerie. Et l'employé se souvient bien. Le prévenu a fait deux paiements, en sans contact. Et lorsqu'on lui a montré plusieurs photos, il a reconnu de manière certaine le prévenu", indique la procureure. "Et monsieur n'est pas un inconnu des prétoires. Il a un parcours judiciaire chargé, avec neuf condamnations pour des faits de même nature", ajoute-t-elle. Elle requiert un an de prison ferme.

Pourtant, pour le tribunal, ce n'est pas suffisant. L'avocate du prévenu explique que les baskets blanches qu'il portait dans le magasin de sport de Marsac-sur-L'Isle, ne peuvent pas être celles de l'homme aperçu sur les caméras de vidéosurveillance dans la nuit du 10 au 11 mars, car son client a jeté les baskets, le jour-même où il s'est rendu à Marsac. "Et le ministère public nous parle de plusieurs condamnations, mais ce n'est pas en accumulant les délits qu'on va le rendre coupable de ces faits-là", tonne-t-elle. Surtout, il reste une grosse zone d'ombre selon elle : les lunettes du prévenu. Il les porte à la barre, de grosses lunettes noires très épaisses. "On le voit aujourd'hui avec ses lunettes, on le voit dans le magasin de sport à Marsac avec ses lunettes. Et sur les images dans la nuit du 10 au 11 mars, l'homme ne porte pas de lunettes. Ca ne peut pas être mon client. Il a eu trois opérations pour ses yeux, sans ses lunettes il ne voit rien", conclut-elle.

Et il semble que son argumentaire ait convaincu le tribunal, puisque l'homme a été relaxé.