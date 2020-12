Poursuivi pour escroquerie, le médecin orléanais Jean-Marc Blanchon retrouve le droit d'exercer

Le Dr Jean-Marc Blanchon va retrouver son cabinet médical et ses patients. Installé dans le quartier de l'Argonne à Orléans, le médecin est soupçonné d'avoir escroqué la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, en gonflant durant cinq ans artificiellement le nombre de ses consultations, jusqu’à 190 par jour. Il sera jugé en avril prochain mais en attendant son procès, la justice lui interdisait d'exercer sa profession. Le 19 novembre dernier, le tribunal judiciaire d'Orléans avait maintenu cette interdiction, l'une des mesures de son contrôle judiciaire. Il avait fait appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Orléans. La juridiction a rendu ce mardi 8 décembre son arrêt qui autorise, sous conditions, la reprise de son activité.

Pas plus de 72 patients par jour

La Cour d'appel d'Orléans n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate générale qui le 1er décembre dernier s'était formellement opposée à ce que le Dr Blanchon puisse de nouveau exercer sa profession de médecin généraliste. Dans son arrêt, la Cour infirme le jugement du tribunal judiciaire et modifie partiellement le contrôle judiciaire du docteur en l'autorisant de nouveau à reprendre son activité. Jean-Marc Blanchon ne devra toutefois pas dépasser 72 patients par jour, comme le permet la CPAM. Cette éventualité avait été soulevée devant la Cour par l'avocat du médecin Me Abitbol pour qui cette décision de la Cour d'appel "est un soulagement pour le Dr, ses patients et la Ville d'Orléans".

Procès prévu en avril 2021

_"C'est génial"s'est écrié Jean-Marc Blanchon à la sortie de la salle d 'audience. Venu seul assister au délibéré de la Cour d 'appel, le médecin indique vouloir "respecter à la lettre la décision de la Cour" car dit-il "Je ne veux pas aller en cabane"._ La Cour d'appel a maintenu toutefois l'obligation faite au médecin de verser une caution de 20 000 euros. 5 000 euros à verser avant le 31 décembre prochain, le reste avant le 8 avril 2021, soit quelques jours avant son procès prévu le 22 avril 2021 devant le tribunal judiciaire d'Orléans.