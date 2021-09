Poursuivi pour harcèlement, il est relaxé par le tribunal de Châteauroux

Lui parle d'une relation amoureuse chaotique, il reconnaît que ses sentiments ont pu le conduire à se montrer insistant. Mais cet ingénieur quadragénaire tiré à quatre épingles assure n'avoir jamais voulu nuire à celle qui était, comme lui, cadre chez Safran à Issoudun lors de leur rencontre.

Elle, look sportif et carré strict aux épaules, décrit un phénomène d'emprise "pesant, oppressant". Elle était, explique-t-elle, constamment relancée par SMS : "ça peut paraître étrange, mais dans ces cas-là on est tellement fragilisé qu'on ne sait jamais où on en est. Je n'arrivais pas à mettre un terme à cette histoire". Anorexique, épuisée, elle multiplie les arrêts de travail jusqu'à ce jour de juillet 2019 où elle se décide à porter plainte à la gendarmerie. La rupture est définitive. Lui démissionne quelques mois plus tard et quitte la région.

Au bénéfice du doute

A l'audience, son avocat sème le doute en affirmant que la plaignante était déjà fragile avant cette rencontre. Qui dit que son état de santé dégradé est lié à cette histoire ? Ne lui a-t-elle pas écrit qu'elle l'aimait ? Le pénaliste pointe aussi la faiblesse de l'instruction. Il manque par exemple les relevés téléphoniques qui auraient permis d'établir combien de messages ont été échangés entre les deux et qui les envoyait. Le tribunal n'a pas suivi la procureure, qui avait requis six mois de prison avec sursis. Il a relaxé le prévenu.