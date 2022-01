Poursuivi pour violences conjugales, le torero arlésien retiré Juan Bautista conteste les accusations

Juan Bautista, le matador de toros arlésien aujourd'hui retiré des ruedos et actuel directeur des arènes d'Arles, est poursuivi pour violences sur son épouse. Il nie les faits qui lui sont reprochés. C'est par le biais d'un communiqué qu'il nous a adressé que Jean-Baptiste Jalabert conteste en bloc accusations dont il fait l'objet : "Lorsque mon épouse a compris jeudi soir que notre divorce était inévitable pour des raisons ne regardant que nous, elle a décidé de m’atteindre en allant dénoncer des faits mensongers" écrit le torero retiré. "En cherchant à me nuire elle expose surtout nos enfants. Dans leur intérêt je me refuse à tout autre commentaire, et c’est très sereinement que je réserve mes explications aux seules autorités habilitées à les recueillir" conclut Juan Bautista.

Le directeur des arènes d'Arles est poursuivi pour avoir giflé son épouse, Anne-Céline, au domicile familial de Fourques. À l'issue de sa garde à vue, il a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résidence et interdiction d'entrer en contact avec la plaignante. L'audience est fixée le 24 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Nîmes.