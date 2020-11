Poursuivie pour détournements de fonds la docteure de Ciboure autorisée de nouveau a exercer

Le docteur Brigitte V. est a nouveau autorisée a exercer son métier de médecin. Une décision rendue ce jeudi 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne. Les magistrats ont ainsi répondu favorablement à une demande de la défense dont la requête portait sur la modification du contrôle judiciaire de la praticienne de 58 ans. Les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas de risque de réitération des faits. Depuis un mois la docteure de Ciboure ne pouvait plus exercer sa profession en raison de sa mise en examen pour des soupçons de détournements de fonds.

La CPAM victime

Le docteur Brigitte V. est poursuivie pour avoir abusé de sa qualité de médecin afin de tromper deux organismes sociaux pour un montant proche de 100 000 euros. Elle est soupçonnée d'avoir pratiqué des surfacturations ou des facturations d'actes fictifs. Les deux victimes présumées se sont constituées parties civiles dans ce dossier. La Caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 88 600 euros, et l’Établissement national des invalides de marine pour 7 780 euros. Les faits auraient été commis entre septembre 2015 et avril 2018.

Le contrôle judiciaire allégé

Depuis deux ans la prévenue a quitté Ciboure pour résider à Urrugne et exercer dans un cabinet landais à Aire-sur-L'Adour. Mais depuis le 9 octobre elle n'avait plus le droit de pratiquer son métier, et ce dans le cadre de son contrôle judiciaire avant son procès prévu en février 2021. Cette décision d'interdiction d'exercer est donc annulée par le tribunal de Bayonne. De quoi faire faire couler quelques larmes au médecin présente à l’audience et donner satisfaction à son avocat. Pour Frederique Dutin "elle ne présente aucun danger que ce soit dans le diagnostic ou dans le pronostic". D'ores et déjà, précise également son avocat, les sommes qui lui seront éventuellement réclamées lors du procès ont été provisionnées.